أعلنت مجموعة إيفرجراند الصينية للاستثمارات العقارية أنها بدأت العمل في بناء أكبر استاد مخصص لكرة القدم في العالم بسعة 100 ألف متفرج في مدينة جوانزو بجنوب البلاد. وقالت المجموعة الصينية إن العمل في بناء استاد جوانزو إيفرجراند لكرة القدم، والذي يطلق عليه استاد زهرة اللوتس بسبب تصميمه بدأ يوم 16 أبريل وسيكلف حوالي 1.69 مليار دولار من أجل استكماله. جوانزو إيفرجراند لكرة القدم، والذي يطلق عليه استاد زهرة اللوتس بسبب تصميمه بدأ يوم 16 أبريل وسيكلف حوالي 1.69 مليار دولار من أجل استكماله. وأضافت أن هذا الاستاد سيستضيف مباريات جوانزو إيفرجراند المنتمي للدوري الصيني وسيجتاز سعة استاد كامب نو الخاص ببرشلونة ليصبح أكبر استاد بني خصيصا من أجل كرة القدم. Advertisements لكن استاد رونجرادو الأول من مايو في كوريا الشمالية والذي بني لأغراض عديدة، سيبقى الأكبر في العالم بسعة 114 ألف متفرج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بناء اكبر استاد لكرة القدم في العالم بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.