يورجن كلوب يعلق على احتمالية عودة الدوري الألماني

علق يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، على احتمالية عودة الدوري الألماني في التاسع من مايو المقبل، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضي على إثر تفشي فيروس كورونا.
وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس العالمية، "أول شئ هو أن يكون كل شخص آمن وبصحة جيدة، ثم بعد ذلك استئناف التدريبات الجماعية للاعبين".
وأضاف مدرب ليفربول، "الألمان طموحون للغاية وسننتظر عودة الدوري الألماني، وكذلكالبريميرليج".
وأستدرك قائلًا " في الوثت الحالي نلتزم في المنزل بسبب العزل الصحي، ولا نعاني من أي إصابات في صفوف الفريق، وفي حالة استئناف التدريبات سنضع خطة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
يذكر أن تفشي فيروس كورونا تسبب في تأجيل وإلغاء الأحداث الرياضية العالمية والمحلية في مختلف بلدان العالم.
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