رفض الرئيس الكولومبي إيفان دوكي فكرة استئناف دوري كرة القدم ببلاده، بدون جماهير وقال إن ذلك سيعرض صحة اللاعبين للخطر.
وتساءل دوكي في مقابلة إذاعية مع محطة "لا إف.إم" كيف يمكن ضمان عدم وجود لاعب واحد مصاب بفيروس كورونا في مسابقةتضم أكثر من 20 فريقا ؟
كما تساءل :كيف يمكن ضمان عدم إصابة أحد بفيروس كورونا من بين اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والأطقم الطبية والعاملين في الأندية؟
وسجلت كولومبيا حوالي أربعة آلافإصابة بمرض كورونا بالإضافة إلى 189 وفاة.
ورغم أن بعض الأندية الأوروبية استأنفت التدريبات على أمل استكمال الموسم، قال الرئيس الكولومبي إن مجرد الحديث عن استئناف الدوري شيء غير قابل للتطبيق ويفتقر للمسؤولية.
وحذر 36 ناديا في الدرجتين الأولى والثانية من أنهم يواجهون متاعب مالية بالغة جراء فقدان إيرادات تذاكر المباريات وعقود البث التلفزيوني.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على رأي رئيس كولومبيا في استئناف الدوري الكروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.