تعرف على رأي رئيس كولومبيا في استئناف الدوري الكروي

رفض الرئيس الكولومبي إيفان دوكي فكرة استئناف دوري كرة القدم ببلاده، بدون جماهير وقال إن ذلك سيعرض صحة اللاعبين للخطر.

وتساءل دوكي في مقابلة إذاعية مع محطة "لا إف.إم" كيف يمكن ضمان عدم وجود لاعب واحد مصاب بفيروس كورونا في مسابقة

تضم أكثر من 20 فريقا ؟

كما تساءل :كيف يمكن ضمان عدم إصابة أحد بفيروس كورونا من بين اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والأطقم الطبية والعاملين في الأندية؟

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وسجلت كولومبيا حوالي أربعة آلاف

إصابة بمرض كورونا بالإضافة إلى 189 وفاة.

ورغم أن بعض الأندية الأوروبية استأنفت التدريبات على أمل استكمال الموسم، قال الرئيس الكولومبي إن مجرد الحديث عن استئناف الدوري شيء غير قابل للتطبيق ويفتقر للمسؤولية.

وحذر 36 ناديا في الدرجتين الأولى والثانية من أنهم يواجهون متاعب مالية بالغة جراء فقدان إيرادات تذاكر المباريات وعقود البث التلفزيوني.