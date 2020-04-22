أشرف بن شرقي على رادار اولمبياكوس اليوناني وأندية فرنسية

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضم المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك الحالي، ونادي لانس السابق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألقه بشكل كبير مع الأبيض.

زعم موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، في تقرير حصري لها، بأن العديد من الأندية الأوروبية على رأسها نادي

أولمبياكوس اليوناني، و طرابزون سبور التركي، وستاندرد لييج البلجيكي، بالإضافة لأندية فرنسية أخرى مثل، ستراسبورج، ونيس ومونبلييه، و3 أندية أخرى فرنسية مهتمين بخدمات اللاعب المغربي.

ويقدم بن شرقي مستويات رائعة مع نادي الزمالك، وساهم بتتويج الأبيض بالسوبر الأفريقي على

حساب الترجي بعد تسجيله لهدفين ساهما بتتويج الأبيض باللقب الأفريقي، وحصده لبطولة السوبر المصري أيضًا.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم المغربي صاحب الـ25 عامًا يقدم مستويات رائعة مع الزمالك، ويعتبر من أبرز نجوم الفريق، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 8 أخرين خلال 27 مباراة شارك بها مع الزمالك.

وانتقل بن شرقي لصفوف نادي الزمالك قادمًا من نادي لانس الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

