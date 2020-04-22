يورجن كلوب : أداء ليفربول سيتطور في الفترة المقبلة

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، إن أداء الريدز سيتطور في الفترة المقبلة، مؤكدُا أن الأمر لن يتوقف عند ذاك الحد.

وأدلى كلوب بتصريحات لشبكة سكاي سبورتس العالمية،

حيث أكد أن ليفربول لم يصل إلى ذورته تألقه بعد، مؤكدًا أن الفريق يمتلك دماء جديدة ستصنع الفارق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدرب ليفربول أن مواصلة الإنجازات متوقف على قدرات وطموحات الأندية الأخرى من المنافسة والتتويج البطولات.

يذكر أن ليفربول نجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وأصبح على بعد خطوات حثيثة من حسم لقب الدوري الإنجليزي حال تم استئنافه مرة أخرى.