ليفربول يعرض على مبابي خلافة ساديو ماني القريب من ريال مدريد

عرضت إدارة ليفربول على المهاجم الدولي الفرنسي “كيليان مبابي” خلافة النجم السنغالي “ساديو ماني” في ملعب آنفيلد روود، نظرًا لاقتراب الأخير من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وزعمت صحيفة ذا صن البريطانية تواصل ليفربول مع ممثلي هداف باريس سان جيرمان “كيليان مبابي” لإقناعه بمشروع يورجن كلوب.

ولن يُشكل سعر مبابي معضلة كبيرة أمام إدارة الريدز التي لم تُنفق مبالغ طائلة على الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي 2019.

علاوة على ذلك، سيحصل ليفربول على مبلغ ضخم جراء بيع ساديو ماني لريال مدريد، قد يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، ما سيعينه لإتمام التعاقد مع مبابي الذي لم يتبق على انتهاء عقده مع باريس سوى عامين فقط (ينتهي في 30 يونيه 2022).

وأضاف تقرير صحيفة ذا صن البريطانية “ماني على مقربة من ريال مدريد، وليفربول تحرك على الفور لإقناع مبابي بالانضمام إلى محمد صلاح وروبرتو فيرمينو في الميركاتو الصيفي المقبل”.

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وأوضحت “زين الدين زيدان يُصر على ضم ساديو ماني لصفوف ريال مدريد، حيث أبدى اعجابه بالمواهب والقدرات التي يتمتع بها دونًا عن باقي أعضاء الخط الأمامي لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز”.

هل يستطيع ليفربول تسديد قيمة مبابي؟

سيقبل ليفربول ببيع ساديو ماني لريال مدريد إذا ما وصل عرض قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، كي تُضاف 30 مليون أخرى لإقناع سان جيرمان بالتخلي عن جوهرته الفرنسية “ساديو ماني”.

وتصل القيمة السوقية لكيليان مبابي إلى 180 مليون جنيه إسترليني، ما يزيد عن 230 مليون يورو، وذلك بفضل غزارته التهديفية غير العادية، والتي تُشبه لحد كبير الغزارة التهديفية للأسطورة البرازيلية “بيليه” في نفس هذه المرحلة العمرية.

وسجل صاحب الـ 21 عامًا ما مجموعه 64 هدفًا في 79 مباراة بالدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان على مدار موسمين ونصف الموسم منذ انضمامه للفريق في الميركاتو الصيفي 2017 من موناكو، والذي سجل له 16 هدفًا في 41 مباراة بالدوري المحلي.

وكان مبابي شارك في 34 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، سجل خلالهم 13 هدفًا من بينهم 4 أهداف قاد بهم الديوك للتتويج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.