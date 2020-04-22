دوجلاس كوستا يتجاهل كريستيانو رونالدو ويختار ديبالا كأفضل لاعبي يوفنتوس

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اختار الجناح البرازيلي “دوجلاس كوستا” النجم الأرجنتيني “باولو ديبالا” كأقوى زميل له في صفوف يوفنتوس، مُهمشًا البرتغالي “كريستيانو رونالدو” صاحب الخمس كرات ذهبية في مسيرته “التاريخية”.
وانتقل كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس في عام 2018 قادمًا من ريال مدريد، واستطاع التتويج بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي، ليصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يتوج بالدوريات الثلاثة الكبرى “الإيطالي والإسباني والإنجليزي”.
وأصبح موضوعًا شائعًا خلال العزل الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا، أن يخرج لاعبو كرة القدم في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الاحتكاك بعشاقهم، وكان آخر من قام بذلك بين نجوم يوفنتوس هو “دوجلاس كوستا”.
كوستا يتجاهل رونالدو ويختار ديبالا الأفضل في يوفنتوس
وأجاب البرازيلي عن عدد من الأسئلة من المعجبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسئل كوستا على إنستجرام من هو أقوى لاعب واجهه في صفوف يوفنتوس، فأجاب بعد تفكير “ديبالا”.
وتبادل عشاق السيدة العجوز مقطع الفيديو الذي يظهر به دوجلاس كوستا، وتوقع البعض منهم غضب كريستيانو رونالدو من عدم اختيار كوستا له كأقوى لاعب في صفوف يوفنتوس، حتى على الرغم من تجاوزه الـ34 عامًا.
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