لعب أسطورة كرة القدم الإيطالية “روبرتو باجيو” مع منتخب ايطاليا فى الفترة من عام 1988 الى عام 2004، واستطاع ان يتُوج بلقب أفضل لاعب فى العالم عام 1993، وهو الإيطالي الوحيد الذي سجل فى ثلاث نهائيات كأس عالم بمجموع 9 أهداف، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو جميع أهداف روبرتو باجيو مع منتخب إيطاليا.

وصلت عدد مشاركات روبرتو باجيو مع منتخب إيطاليا الى 56 مباراة، سجل خلالها 27 هدفاً، ويُصنف كأفضل رابع هداف فى تاريخ المنتخب الإيطالي بعد كل من سيلفيو بيولا وجونار نوردال وجوزيبي مياتسا وخوسيه ألتافيني.

لعب روبرتو باجيو مع منتخب إيطاليا في ثلاث نهائيات لكأس العالم، وسجل خلالها مجموع 9 اهداف، حيث أنه يصنف باللاعب الإيطالي الأكثر تسجيلاً في كأس العالم، وكانت أفضل مشاركة له في كأس العالم 1994، عندما قاد إيطاليا إلى الوصول للمباراة النهائية أمام منتخب البرازيل، ولكن منتخب إيطاليا خسر المباراة بعد أن أضاع روبيرتو باجيو ركلة الجزاء الأخيرة، بعد أن أطاح بها عاليا.

يذكر ان روبرتو باجيو قد اعتزل اللعب دوليا في عام 2004 بعد أن اجربت مباراة تكريمه ضد المنتخب الإسباني في مدينة جنوا ويعتبر باجيو أفضل لاعب في تاريخ إيطاليا على الإطلاق.

إليكم فيديو جميع أهداف روبرتو باجيو مع منتخب إيطاليا