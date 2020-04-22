إدارة الأهلي تلقي الكرة في ملعب فايلر بشأن صفقة كينو!

ألقت إدارة الأهلي الكرة في ملعب المدير الفني للفريق “رينيه فايلر” بشأن التعاقد مع الجناح البرازيلي المميز “كينو” خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وقال مدير الكرة في الأهلي “سيد عبد الحفيظ” خلال مكالمة هاتفية مع قناة أون تايم سبورت “لا يمكننا إتخاذ أي قرار بشأن التعاقد مع كينو قبل الحصول على موافقة المدير الفني رينيه فايلر، فكل شيء يتوقف عليه”.

وينشط ماركوس دا سيلفا فرانسا المعروف بـ “كينو” بين صفوف نادي الجزيرة الإماراتي منذ بداية موسم 2020/2019، حيث انضم بنظام الإعارة من بيراميدز المصري.

وتنتهي إعارة كينو مع الجزيرة الإماراتي في نهاية الموسم الجاري، ومن المستبعد استمراره مع بيراميدز الذي ضم عدد من لاعبي الوسط الجدد أمثال “إبراهيم حسن وإسلام عيسى وعمر العيوني ومحمود حمادة وأحمد حمودي”.

وتواجه إدارة الأهلي خطر فقدان الجناح الموهوب “رمضان صبحي” خلال الميركاتو الصيفي 2020 بسبب رغبته في استئناف مشواره الاحترافي في أوروبا بعد أن قضى حوالي سنة ونصف بين صفوف الأهلي معارًا من هدرسفيلد الإنجليزي.

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كينو المذهل

أذهل كينو جمهور الكرة المصرية بالمستوى الرائع الذي قدمه مع بيراميدز خلال موسم 2019/2018، سواء على مستوى صناعة الألعاب أو تسجيل الأهداف.

وتغزل سيد عبد الحفيظ في كينو حين قال “إنه لاعب ممتاز جدًا، وقدم مستوى رائع مع بيراميدز، إلا أن التعاقد معه لن يحسمه أي شخص سوى المدير الفني رينيه فايلر، فهو فقط القادر على تحديد احتياجات الفريق”.

وأحرز صاحب الـ 30 عامًا 8 أهداف في 32 مباراة بالدوري المصري الممتاز، لكنه لم يستطع إعادة انتاج نفس الأداء مع الجزيرة الإماراتي.

لاعب بوتافوجو وسانتا كروز وبالميراس الأسبق، اكتفى بتسجيل هدفين فقط في 12 مباراة بالدوري الإماراتي بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مطلع شهر أكتوبر 2019، وكادت تُنهي موسمه تمامًا، لكن لحسن الحظ تعافى بسرعة وعاد بعد حوالي 30 يومًا لتشكيلة الفريق.