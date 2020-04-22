شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس «كورونا» يكشف عن العلاقة المتوترة بين ماني وكلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرو» البريطانية عن أسرار جديدة لعلاقة ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي مع مدربه الألماني يورجن كلوب. وقال التقرير البريطاني، إن اللاعب السنغالي «حزين» من مدربه بسبب اختياره وتفضيله للمدافع الهولندي فان دايك في جائزة أفضل لاعب في العالم.

أشارت الصحيفة، أن هذه الأزمات كانت غير معلنة بسبب انشغال الجميع بالبطولات المتلاحقة الذي يخوضها فريق ليفربول في الدوريات الأوربية وبطولة الدوري الإنجليزي، ولكن بعد تعليق «البريميرليج» بسبب تفشي فيروس كورونا داخل المملكة المتحدة، ظهرت هذه الأمور الحفية في علاقية ساديو ماني بمدربه الألماني.

منذ انضمامه إلى ليفربول، حقق ماني العديد من الإنجازات من ومن أهمها على المستوى الجماعي الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2018. في الموسم التالي، حصل على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز «بالمناصفة» برصيد 22 هدف، وكان جزءًا من فريق ليفربول الذي فاز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

لعب ماني 69 مباراة مع منتخب بلاده السنغال منذ 2012. ومثل المنتخب في الأولمبياد الصيفية 2012 وكأس الأمم الأفريقية 2015 وكأس الأمم الأفريقية 2017 وكأس العالم 2018.