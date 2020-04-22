عائق وحيد أمام تشيلسي لضم كوتينيو من برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي بقوة في سباق الأندية المهتمة بالتعاقد مع فيليبي كوتينيو من برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



ومن المرجح أن يعود مرة أخرى كوتينيو إلى «كامب نو» مرة أخرى وذلك بعدما تنتهي إعارته إلى بايرن ميونيخ الألماني والذي لن يُفعّل بند الشراء النهائي، وفقًا للتقارير الصحفية العالمية.

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وقال كيا جورابشيان، وكيل كوتينيو، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت»، أن موكله سيحب أن يعود إلى «البريميرليج» لكنه شكك في الظروف المالية لجميع الأندية في ظل جائحة فيروس كورونا.

ويبحث تشيلسي عن تعزيز فريقه في فترة الانتقالات المقبلة، في ظل خروج بيدرو رودريجيز وويليان وأوليفيه جيرو، بعد انتهاء عقودهم مع البلوز، الذي اكتفى بضم حكيم زياش من أياكس الهولندي فقط.

يذكر أن البرازيلي كوتينيو صاحب الـ 27 عامًا قد انضم إلى برشلونة قادمًا من ليفربول مقابل 145 مليون جنيه إسترليني منذ ثلاث أعوام ماضية وكانت صفقة قياسية.