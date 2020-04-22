الاتحاد يدرس استعادة جدو الموسم المقبل

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جدة - عمرو شويل يسود اتجاه داخل مجلس إدارة الإتحاد السكندرى لعودة محمد ناجى جدو مهاجم الفريق المعار لطنطا حتى نهاية الموسم بانتهاء تعاقده لتدعيم الجانب الهجومى لزعيم الثغر فى ظل الأزمة المالية التى تعيشها الأندية المصرية حاليا . كان اتحاد الكرة قرر إيقاف المسابقة لنهاية الشهر الجارى بعد قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم باكلمه . ووافق طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكنرى على إعارة جدو فى الإنتقالات الشتوية الماضية أملا فى مشاركته مع أبناء السيد البدوى بشكل مستمر على أن يعود لصفوف الفريق مع بداية الموسم الحالى حال تألقه . Advertisements وهناك أصوات بدأت تنادى بعودة اللاعب خاصة وأن البوركينى رزاق سيسيه سيعود لناديه السابق الزمالك بعد انتهاء إعارته مع الإتحاد بنهاية الموسم الجارى . من ناحية اخرى يدرس مسئولو الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تخفيض عدد اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب الأزمة المالية التى تعيشها الأندية المصرية فى العالم بسبب تفشى وباء كورونا . ويضم نادى الاتحاد السكندرى بين صفوفه خمس لاعبين أفارقة وهم السورى عمر الميدانى والمالى ويلسون أكاكبو والأوغندى إيمانويل أكوى والبوركينى رزاق سيسيه والليبى أنيس سالتو. ويحاول الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف دراسة موقف اللاعبين الأفارقة وتحديد احتياجاته بالشكل المطلوب فى ظل التأكد من عودة رزاق سيسيه لناديه السابق الزمالك بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالى.

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