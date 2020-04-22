شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي: نرحب بيبيع عامر عامر للأهلي حال وصول عرض رسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي برحيل حارسه عامر عامر للنادي الاهلي حال وصول عرض رسمي لضمه.

وقال مهدي في تصريحات لـ"الخليج 365":" عامر عامر مرتبط بتعاقد مع الانتاج الحربي ممتد لنهاية الموسم المقبل ولم يصل النادي أي عروض رسمية لضمه خلال هذه الفترة".

وعن وجود رغبة من الأهلي في التعاقد مع عامر عامر علي مدير الكرة بالانتاج الحربي قائلا :" في حالة وصول عرض رسمي من الأهلي سنعرض الأمر علي مختار مختار المدير الفني للفريق لاستطلاع رأيه في الاستغناء عن الحارس من عدمه ، وفي حالة موافقته ووجود عرض مادي مميز سنوافق علي رحيله بخلاف ذلك فلن يرحل عامر عامر عن الإنتاج الحربي وسوف يستكمل عقده مع النادي " .

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وفي وقت سابق أعلن خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي تخفيض عقود لاعبي فريقه 30% بسبب أزمة فيروس كورونا والتي تسببت في تجميد النشاط الكروي لمدة شهر كامل ، وقال مهدي" عقدنا جلسة مع اللاعبين اليوم ووجدنا منهم تفهما كاملا للأزمة الراهنة وتم الاتفاق علي تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30% لمواجهة الأزمة المالية التي ضربت كل أندية العالم دون إستثناء.

من ناحية أخرى ، طالب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار من لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساءاً بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

أخطر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى لاعبى الفريق بتمديد الإجازة حتى الأول من مايو المقبل فى ظل استمرار قرار حظر التجول خوفاً من تفشى فيروس كورونا، وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفني طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبي يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.