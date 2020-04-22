شكرا لقرائتكم طارق العشرى يبحث عن حارس جديد للمصرى فى فترة توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتش طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى عن حارس مرمى كفء بقطاع الناشئين بالنادى من أجل تصعيده للتدريب مع الفريق الكروى بعد العودة للتدريبات من جديد حال الإستقرار على عودة الدورى .

كان اتحاد الكرة قرر إيقاف المسابقة لنهاية الشهر الجارى بعد قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم باكلمه .

وقد أدى عدم وجود حارس بديل كفء بالمصرى خلفا لأحمد مسعود الحارس الأساسى الذى داهمته الإصابة لتوديع الفريق البورسعيدى للكونفيدرالية على يد نهضة بركان المغربى بسبب الأخطاء التى وقع فيها أحمد عبد الفتاح الحارس البديل .

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وقد طلب طارق العشرى من ميمى عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين تجهيز عدد من لاعبى القطاع فى مراكز المدافع والظهير الأيمن والأيسر ولاعب خط الوسط والمهاجم للإستعانة بهم فى الفريق الأول فى ظل عدم استطاعة المصرى التعاقد مع لاعبين جدد حتى الآن على خلفية العقوبة التى فرضها الإتحاد الدولى على النادى بسبب أزمة لاعب الفريق الشيخ موكورو مع هلال الأبيض السودانى .

من ناحية اخرى أصدر طارق العشرى تعليمات جديدة ووضعها من قبل الجهاز الإدارى للفريق على الواتس آب الذى يضم اللاعبين لاتخاذ بعض الإجراءات الخاصة فى شهر رمضان.

وشدد طارق العشرى على اللاعبين أن أى مخالفة لتلك القرارات ستواجه بكل حزم، خاصة أن الشهر الكريم معروف عنه أن هناك زيادة فى الوزن لبعض اللاعبين بسبب المأكولات والحلوى.