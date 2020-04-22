الامارات | الكشف عن موعد استئناف أبطال آسيا.. ودولة ترحب باستضافة المباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موعد استئناف أبطال آسيا.. ودولة ترحب باستضافة المباريات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتو ويندسور، إن الاتحاد يدعم الخيارات كافة التي تضمن إكمال دوري أبطال آسيا للمحترفين في الموسم الجاري، مشيراً إلى أن هذا الملف يتصدر أجندة الاتحاد القاري في الوقت الجاري في اجتماعاته ومناقشاته اليومية، مؤكداً أن أغسطس المقبل سيكون جيداً لاستئناف المباريات في البطولة القارية.
وأضاف ويندسور في تصريحات صحافية: «الاتحاد يخطط لجميع السيناريوهات المحتملة في حال استمرار أزمة فيروس كورونا إلى ما بعد أغسطس المقبل»، مشدداً على ضرورة إكمال البطولات الآسيوية بعد أن يصبح الوضع آمناً.
وتابع: «الأقرب أن يتم استئناف أبطال آسيا في أغسطس المقبل بنظام البطولات المجمعة، ولدينا طلب من دولة في غرب آسيا، لا أستطيع الإفصاح عن اسمها الآن، لاستضافة مباريات المجموعات».
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