الامارات | رأي مدرب ليفربول بمصير الدوري الإنجليزي.. "لا تفرضوه بالإكراه"!

شكرا لقرائتكم خبر عن رأي مدرب ليفربول بمصير الدوري الإنجليزي.. "لا تفرضوه بالإكراه"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رأى مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب أن عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يجب ألا يتم فرضها بالإكراه، على حد تعبيره.

وكان ليفربول يبتعد بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) في صدارة البريمرليغ، عن صاحب المركز الثاني وحامل اللقب مانشستر سيتي، قبل ان يتم تعليق المنافسات بسبب "كوفيد-19"، بعد خوض غالبية الفرق 29 مباراة من أصل 38.

وكان النادي الشمالي قاب قوسين أو أدنى من حسم اللقب لصالحه، والتتويج بطلا للبطولة المحلية للمرة الأولى منذ العام 1990.

وخسر ليفربول مباراة واحدة فقط في الدوري الانكليزي الممتاز لموسم 2019-2020، لكنه فقد لقبه بطلا لدوري أبطال أوروبا، بخروجه من الدور ثمن النهائي على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

ورأى كلوب ان الفريق الذي توج أيضا أواخر العام 2019 بلقب كأس العالم للأندية، لا يزال قادرا على التحسن.

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وأوضح لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية "لن نتغير، هذا هو الأمر الأول، لكن نجاحنا يعتمد على ما تقوم به الأندية الأخرى لأن لكلها الفرصة لتحسين الأمور، القيام بها بشكل أفضل".

وتابع "لذا ليست لدي أدنى فكرة عما يخبئه المستقبل لنا. لكننا لن نتغير، هذا الفريق ليس مادة منجزة، ولا يزال لدينا مجال كبير للتحسن، ونعمل على ذلك. لدينا دماء جديدة تشق طريقها".

وشدد على انه "في امكاننا تحسين هذا الفريق".

وعلى صعيد استئناف المباريات المحلية، رأى المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني ان عودة منافسات كرة القدم لا يجب ان يتم فرضها بالاكراه، وإن أقر بأن خوض المباريات مجدداً قد يكون له تأثير إيجابي على المزاج العام في البلاد.

ولا تزال غالبية البطولات الوطنية أمام معضلة عدم القدرة على تحديد موعد محتمل للعودة في ظل الظروف الصحية الراهنة، باستثناء ألمانيا التي تبحث في استئناف المباريات في التاسع من مايو المقبل لكن من دون جمهور، على ان يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن في اجتماع لرابطة الدوري وأندية الدرجتين الأولى والثانية الخميس.

وأوضح كلوب "نحن (أفراد ليفربول) جميعا في المنزل، لا نعاني من أي حالات (إصابة بالفيروس) أو ما شابه".

وتابع "قد نجتمع ونتدرب في مجموعات من شخصين أو خمسة أو ستة أو ثمانية، لكنني لست واثقا متى يكون ذلك ممكنا، علينا ان ننتظر قرار الحكومة بهذا الشأن. لا يمكننا ان نفرض ذلك".

وأضاف "لكن اذا كانت كرة القدم قادرة على المساعدة في بعض المجالات من خلال رفع المعنويات، تقديم أمر ما للناس فعلينا معاودة التدريب في مرحلة ما، لكنني لا أعرف متى سيكون ذلك".