الامارات | تعرف على 8 أرقام قياسية مذهلة لمحمد صلاح مع ليفربول حتى الآن

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 8 أرقام قياسية مذهلة لمحمد صلاح مع ليفربول حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التحق النجم المصري محمد صلاح، بفريق ليفربول صيف 2017، قادماً من فريق روما الإيطالي، وكانت بعض الشكوك من قبل جماهير "الريدز" تحوم حول قدرته على النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصاً بعد التجربة غير الموفقة مع تشلسي سابقاً، قبل الانتقال إلى الدوري الإيطالي، حيث لعب لفيورنتينا معاراً، ثم روما بعد ذلك، قبل العودة إلى إنجلترا، من بوابة ليفربول مقابل نحو 45 مليون يورو.

وكشف موقع "سكاوكا" الإحصائي عن ثمانية أرقام مذهلة ومميزة، حطمها صلاح منذ موسمه الأول ولاتزال صامدة، حيث يعتبر حتى الآن، أكثر لاعب إفريقي سجل في موسم واحد للدوري الإنجليزي بـ32 هدفاً في موسم 2018، متخطياً العاجي دروغبا مع تشلسي (29 هدفاً).

وثانياً، بات أكثر لاعب مصري في التاريخ، يسجل في الدوري الممتاز، إذ يكفي القول إنه تخطى النجم السابق أحمد ميدو (22 هدفاً) بـ50 هدفاً، رغم أن الأخير لعب ستة مواسم.

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ويعتبر نجم ليفربول، أول مصري يسجل «هاتريك» في إنجلترا، وكان أمام واتفورد في 17 مارس 2018، وهو الأول للاعب في ليفربول منذ الأوروغوياني لويس سواريز في 22 مارس 2014 أمام كارديف، كما أنه الأول في معقل ليفربول استاد أنفيلد منذ 2013.

ويُعد صلاح كذلك اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري، الذي يحصد أكبر عدد من الجوائز الفردية للاعب الشهر في موسم واحد (ثلاث مرات في نوفمبر وفبراير ومارس) في موسم 2018.

أيضاً من أرقامه المميزة، أنه أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أكبر عدد من الأهداف بالرجل اليسرى، ووصلت إلى 25 هدفاً من أصل 32، محطماً رقم نجم سابق لليفربول ايضاً، وهو روبي فاولر، بـ19 هدفاً في موسم 1995.

وصلاح كذلك، هو أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل أكبر عدد من الأهداف في بداية مشواره، حيث سجل 32 مقابل 24 لفيرناندو توريس في موسم 2008. وبات أول لاعب بعد نجم مان يونايتد السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، يسجل أكثر من 40 هدفاً في موسم واحد، حيث تخطى رونالدو (42)، وسجل 44 هدفاً.

ووضع النجم المصري بصمته كذلك على دوري الأبطال مع ليفربول، حيث يعتبر أكثر لاعب سجل أهدافاً في موسم واحد لـ"الريدز"، وبلغ 10 أهداف في 13 مباراة موسم 2018، وهو أيضاً أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يشترك مباشرة في أكثر من 50 هدفاً في موسم واحد.