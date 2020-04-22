الامارات | الزمالك يستعد للمواجهة الثانية مع النقاز بفريق قانوني جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للمواجهة الثانية مع النقاز بفريق قانوني جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الزمالك المصري، بأنه غيّر فريقه القانوني الذي كان يتولى ملف النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم في قضية لاعبه التونسي حمدي النقاز.

وكان "النقاز" قد حصل على حكم من "فيفا"، في أول درجة بأحقيته في فسخه عقده من الزمالك، وأحقيته في الحصول على مليون و250 ألف دولار من النادي المصري.

وقال الزمالك في بيان له: "إن النادي أسند قضية النقاز إلى فريق أخر من المحاميين، لتقديم استئناف ضد قرار الاتحاد الدولي بعد الأخطاء القانونية التي ارتكبها المحامون الذين كانوا يتولون ملف النقاز، وأدى إلى حصول اللاعب التونسي على أحكاما لصالحه".

وكشفت مصادر قريبة من إدارة الزمالك، أن رئيس النادي، المستشار مرتضي منصور، اتفق مع فريق المحاميين الجديد، على عريضة الدعوى التي ستقدم للمحكمة الرياضية، وتتضمن عدم قانونية الأوراق التي تقدم بها اللاعب ومحاميه للحصول على قرار بأحقيته في فسخ التعاقد وتقاضي قيمة عقده كاملاً مع النادي المصري.

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وكان محامي حمدي النقاز، قد قدم ضمن المستندات ورقة موقعة بختم النادي بأنه لم يحصل لابنته على مكانا بإحدى المدارس القريبة من منزله في وسط القاهرة.

وقام اللاعب بتوثيق تلك الورقة من الخارجية المصرية وقدمها ضمن مستنداته ضد الزمالك.

لكن الزمالك يرى أن الورقة التي قدمها اللاعب لـ "فيفا" لا تتضمن توقيع نائب رئيس النادي، المستشار أحمد جلال إبراهيم، والوحيد المعتمد توقيعه في أي معاملات للنادي سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.