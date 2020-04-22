شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبدالملك: تخطيت رقم حسام حسن والخطيب قبل اعتزالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن اللعب لفريق الجونة كان آخر محطاته في الملاعب، وأنه أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الماضي.

وقال أحمد عيد، في تصريحات خلال استضافته في قناة الزمالك: «قررت أن اعتزل وأنا لازلت قادرا على لعب كرة القدم وهذا أفضل لي».

وتابع: «سجلت أهداف في 17 موسما متتالي وبهذا الرقم تخطيت حسام حسن ومحمود الخطيب وكل منهما سجل في 16 موسما متتالي، وأيضا حمدي نوح الذي سجل في 13 موسما متتاليا في الدوري المصري».

وخاض أحمد عيد عبدالملك، رحلة طويلة في عالم كرة القدم بدأها مع ناشئين الزمالك وأسوان وحرس الحدود والعودة للزمالك وعدة محطات آخرها الجونة في الموسم الماضي.