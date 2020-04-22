شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفشي «كورونا».. الاتحاد الهولندي لكرة القدم في طريقه لإلغاء الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بيانا يمهد فيه لإلغاء بطولة هذا الموسم الكروي المعلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في العديد من دول العالم.
من جانبه، أصدر الاتحاد الهولندي بيانًا اليوم الأربعاء جاء فيه: «نعتزم عدم استكمال موسم (٢٠١٩/٢٠٢٠)».
وأضاف: بناء على قرار الحكومة، سنتشاور مع الاتحاد الأوروبي (يويفا) قبل اتخاذ أي قرار في هذا الصدد، ولم نلغ بشكل نهائي المسابقات، ستعقد الأندية اجتماعًا مع السلطات المختصة يوم الجمعة لمناقشة الأمر وبعدها اتخاذ القرار«.
جدير بالذكر أن آياكس يتصدر جدول ترتيب الدوري الهولندي بفارق الأهداف عن ألكمار ويتبقى ٨ جولات حتى نهاية المسابقة.
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