شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل في استاد «زهرة اللوتس» بالصين.. يسع 100 ألف مشجع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت مجموعة إيفرجراند الصينية للاستثمارات العقارية، أنها بدأت العمل في بناء أكبر استاد مخصص لكرة القدم في العالم، بسعة 100 ألف متفرج في مدينة قوانغتشو بجنوب البلاد.

وقالت المجموعة الصينية إن العمل في بناء استاد قوانغتشو إيفرجراند لكرة القدم، والذي يطلق عليه استاد زهرة اللوتس بسبب تصميمه، بدأ يوم 16 أبريل، وسيكلف حوالي 12 مليار يوان (1.69 مليار دولار) من أجل استكماله.

وأضافت أن هذا الاستاد سيستضيف مباريات قوانغتشو إيفرجراند المنتمي للدوري الصيني، وسيجتاز سعة استاد كامب نو الخاص ببرشلونة ليصبح أكبر استاد بني خصيصا من أجل كرة القدم.

لكن استاد رونجرادو الأول من مايو في كوريا الشمالية، والذي بني لأغراض عديدة، سيبقى الأكبر في العالم بسعة 114 ألف متفرج.

وقالت المجموعة إنها اختارت تصميم اللوتس كزهرة صينية تقليدية، وأكدت أن المصمم حسن سيد، المقيم في شنغهاي، كان وراء التصميم.

وسيضم الاستاد مناطق ترفيهية وتجارية ولتناول الطعام ومن المرجح استكماله بنهاية عام 2022.

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وقالت الشركة إنها قررت بناء الاستاد لأن الصين لا تملك العدد الكافي من الملاعب المخصصة لكرة القدم وأكدت أنها تأمل أن تساعد هذه المنشأة في منح دفعة للكرة الصينية.

وتحتل الصين المركز 76 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.