شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: «شيكابالا» لديه إمكانيات أعلى من محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أن المنتخب الأولمبي المصري، يمتلك لاعبين على أعلى مستوى فني ويمكنهم الاحتراف في أقوى الدوريات.

وأضاف جونياس، خلال استضافته في قناة «أون تايم سبورت» أن الدوري المصري يوجد به العديد من المواهب أصفهمم بالجواهر والألماس، قادرين على الاحتراف في أي نادي.

وأوضح:«شيكابالا من اللاعبين المميزين، وهو لاعب مميز وإمكانياته رائعة تعد أفضل من إمكانيات محمد صلاح لاعب ليفربول، لكنه لم يجد المدير الفني الذي يوجهها حينما كان لاعبًا بالدوري اليوناني».