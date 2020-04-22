شكرا لقرائتكم خبر عن لوفرين: سنحافظ على رغبتنا في الفوز ونريد التطور أكثر الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب ديان لوفرين عن ثقته في قدرة فريق ليفربول الحالي على تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة.

كان ليفربول قد تجاوز خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا وحلوله ثانيًا في الدوري الإنجليزي عام 2018 بعدما جمع 97 نقطة بالفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي، بالإضافة لانفراده بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي وباء كورونا.

من جهته، كان لوفرين ولا يزال جزءًا من الفريق الذي تطور كثيرًا تحت قيادة يورجن كلوب، وفي هذا الصدد، أكد المدافع الكرواتي على رغبة الجميع في التطور والتعلم أكثر.

وقال صاحب القميص رقم 6 لموقع «ليفربول»: لقد قام المدرب بعمل كبير معنا منذ البداية، ونحن لازلنا نتعلم أشياء جديدة، إنه يجيد إدارة الفريق في لحظات الانتصار والهزيمة، ويمتلك جميع مقومات المدرب المميز. سنحافظ دائما على رغبتنا في الفوز، وهذا ما ساهم في زرعه فينا.