مدرب هوفنهايم: نعقد الآمال على إمكانية استئناف الموسم مجددا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

قال ألفريد شرودر المدير الفني لفريق هوفنهايم الألماني لكرة القدم إن الرؤية لا تزال غير واضحة بشأن استئناف الدوري الألماني (بوندسليجا) في مايو المقبل كما أن استكمال منافسات الموسم لم يصبح أمرا مؤكدا حتى الآن.



وذكر شرودر في حوار لبوابة "أخبار اليوم" المصرية، نشرتها اليوم الأربعاء، بشأن عودة الدوري الألماني في أوائل مايو المقبل :"حتى الآن الأمور غير واضحة، ولسنا متأكدين من استكمال منافسات البوندسليجا، لكن الجميع يعقدون الأمال على إمكانية استئناف الدوري مجددا".

وأضاف مدرب فريق هوفنهايم، الذي يحتل المركز التاسع في جدول البوندسليجا، :"جميع الأندية الألمانية ترغب في العودة واستئناف مباريات الدوري المحلي، وإذا تأكدنا من سلامة الموقف حال صدور قرار بعودة نشاط كرة القدم في غياب تجمعات الجماهير، سنلعب من أجل المال وصناعة كرة القدم واستمرار تمويلها، لأن هذه الأندية لابد أن تبقى وتواصل مشوارها في ظل سلامة اللاعبين وجميع عناصر اللعبة والحفاظ على صحتهم".

وتجدر الإشارة إلى أن نادي هوفنهايم مملوك للملياردير الألماني الشهير ديميتار هوب الذي يستثمر في مجال الأدوية وتبحث شركاته عن علاج لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الوقت الحالي.

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وعن الوضع في هولندا، قال شرودر :"الوضع في هولندا أصعب، وبنسبة 95 % سيتم إلغاء الدوري أو إنهائه هذا الموسم بعد القرار الحكومي بمواصلة تجميد نشاط كرة القدم حتى شهر (أيلول) سبتمبر المقبل وهو ما يعني صعوبة استكمال الموسم في هذا التوقيت، وسيحسم الأمر بشكل نهائي في اجتماع يوم الجمعة المقبل".

وتحدث شرودر عن علاقته بالنجم السابق المصري حسام غالي، مدير الكرة الحالي بنادي الجونة، قائلا :"التقيت حسام غالي للمرة الأولى في نادي فينورد (الهولندي)، جاء لنا شابا صغيرا ولكنه كان يملك الموهبة التي أظهرها منذ اليوم الأول في الدوري الهولندي الممتاز".

وأكمل شرودر نجم فينورد السابق :"وقتها كان عمري 34 عاما، وكان حسام غالي هو منافسي الأول، ورغم ذلك كانت علاقتنا طيبة للغاية، وبكل وضوح، كان حسام غالي متفوقا في كل مهارات كرة القدم، ويمتلك قدرات بدنية هائلة، يحتكر الكرات العالية ولديه قدرة على الوثب لأعلى بشكل واضح، كما كان يستخدم كلتا قدميه اليمنى واليسرى ويملك قدرات فنية عالية".

وتابع شرودر :"كان من المفترض أن يأتي حسام غالي إلى أوروبا مبكرا لتطوير كل هذه الإمكانيات التي ذكرتها، وبالفعل كان منفتحا على الاستفادة من الجميع وتعلم كل شيء لتطوير ذاته، فكان مثلا يهوى المخاطرة على أرض الملعب، ولكن سريعا استوعب غالي أن المخاطرة لا تكون في أي وقت من المباراة وفي أي مكان على أرض الملعب، وكان ناجحا في الخروج من أي مأزق، وتطور كثيرا في الدوري الهولندي حتى وصل إلى اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي توتنهام اللندني.. كان لاعبا من الطراز الرفيع".

وواصل مدرب هوفنهايم :"ما أبهرني في حسام غالي، ليس الإمكانيات الفنية فقط، ولكن الشخصية الإنسانية التي يمتلكها هذا اللاعب، لقد كان شخصا ودودا ومنفتحا ليتعلم كل شيء وكانت علاقته رائعة بالجميع، أعلم أنه الآن في مرحلة جديدة من مشواره مديرا للكرة بنادي الجونة، وأتمنى له كل التوفيق، فهو صديق عزيز".

وكان شرودر قد لعب بجوار حسام غالي خلال موسم 2003 / 2004 بنادي فينورد، قبل أن يرحل نجم خط وسط منتخب مصر السابق إلى صفوف توتنهام.