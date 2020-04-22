تقرير: ريال مدريد يسعى لضم نجم نابولي في صفقة تبادلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لعرض مهاجمه لوكا يوفيتش على نابولي الإيطالي من أجل الحصول على خدمات فابيان رويز، وذلك بحسب ما جاء في تقارير صحفية.



وفي وقت سابق قال رئيس النادي الجنوبي أوريليو دي لورينتيس، أنه لن ينظر إلا في العروض المقدمة بـ 70 مليون جنيه إسترليني أو أكثر مقابل التنازل عن رويز، والذي يعد هدفا أيضًا لمانشستر سيتي.

وعلى الرغم من أن القيمة السوقية للاعب الإسباني سوف تنخفض إلى 52 مليون جنيه إسترليني، لكن موقع «جول» العالمي، قد أكد أن إدارة ريال مدريد سوف تبحث عن طريقة لتخفيض سعر رويز في ظل الخسائر الاقتصادية التي تعاني منها الأندية جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فأن لوكا يوفيتش الذي اشتراه «الميرينجي» مقابل 62 مليون جنيه إسترليني، سيكون أحد أسلحة النادي لإغراء نابولي باستبداله بفابيان رويز.

كان ريال مدريد قد أشترى يوفيتش مقابل نحو 60 مليون يورو من نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني، لكن بعد 10 أشهر لم يقدم أوراق اعتماده.

بحيث سجل المهاجم الصربي هدفين فقط في 24 مشاركة له بجميع المسابقات مع النادي.

كما أغضب ناديه بعد اخترق الحجر الصحي الخاص به بعدما عاد إلى موطنه الشهر الماضي، بحيث أثار الشكوك حول مستقبله، وعلى الجانب الأخر فابيان رويز قد جذب إليه العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، ومن المتوقع أن يغادر النادي في الصيف، ويتطلع ريال مدريد للتحرك بأقصى سرعة لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وعلى الرغم من الأداء الفقير الذي يقدمه يوفيتش مع النادي الملكي، إلا أن نابولي يراقب الدولي الصربي، بحيث يمكن أن تتم الصفقة بهذا الشكل، في ظل ارتباط أركاديوس ميليك بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي وهو أيضًا على ردار أتلتيكو مدريد الإسباني وآي سي ميلان.