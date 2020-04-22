شكرا لقرائتكم الاتحاد يدرس تخفيض عدد الأجانب الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تخفيض عدد اللاعبين الاجانب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بسبب الأزمة المالية التى تعيشها الأندية المصرية فى العالم بسبب تفشى وباء كورونا . ويضم نادي الإتحاد السكندرى بين صفوفه خمس لاعبين أفارقة وهم السورى عمر الميدانى والمالى ويلسون اكاكبو والاوغندى إيمانويل أكوى والبوركينى رزاق سيسيه والليبى أنيس سالتو . ويحاول الجهاز الفنى للإتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف دراسة موقف اللاعبين الأفارقة وتحديد احتياجاته بالشكل المطلوب فى ظل التأكد من عودة رزاق سيسيه لناديه السابق الزمالك بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالى. Advertisements يبحث مجلس إدارة الاتحاد السكندرى تدعيم دفاعات الفريق بلاعبين سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل الحاجة الماسة لمدافعين. ويراقب الجهاز الفنى خلال فترة التوقف الحالية عدد من اللاعبين بأندية الدورى الممتاز، بالإضافة لأندية القسم الثانى تحسبا للاستعانة بأحدهم طبقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف. وقد استقر الجهاز الفنى على رحيل المالى ويلسون اكاكبو مدافع الفريق بنهاية الموسم الجارى، مع الاعتماد على السورى فى منطقة وسط الملعب، وأصبح لا يتبقى سوى الثلاثى إسلام جمال ومحمود رزق ومحمد أنور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يدرس تخفيض عدد الأجانب الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.