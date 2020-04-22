شكرا لقرائتكم الأهلى يكشف دور "حصان طروادة" فى صفقة ضم رجب بكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرغب مسئولو النادي الأهلي فى ضم رجب بكار نجم دفاع بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، لتدعيم الجبهة اليمنى وتعويض رحيل أحمد فتحي، الذى لم يتوصل لاتفاق مع الإدارة الحمراء بشأن تجديد عقده ووقع رسمياً لبيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر مطلع، أن إدارة القلعة الحمراء تدرس استخدام ورقة صالح جمعة من أجل اتمام صفقة تبادلية مع بيراميدز فى الفترة المقبلة، خاصة بعدما حسم السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر موقفه بشأن صالح، وعدم الرغبة فى وجوده.

ومن المنتظر أن تعرض إدارة الأهلي على نظيرتها فى بيراميدز إبرام صفقة تبادلية بضم الأخير صالح جمعة مقابل انضمام رجب بكار لصفوف المارد الأحمر، مع إمكانية سداد مقابل مادى بسيط.

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ويملك رجب بكار عامل الخبرة بسبب تمرسه فى الدورى المصري، ولعبه بقميص العديد من الأندية، بالإضافة لامتلاكه خبرة أفريقية مع بيراميدز بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى الموسم الجارى وظهوره بشكل طيب، وعرض رجب بكار على إدارة ناديه التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله لصفوف النادى الأهلى بداية من الموسم الكروى المقبل.

وتوصل مسئولو الأهلى لاتفاق مع رجب بكار للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، حيث وقع ظهير أيمن بيراميدز على عقود انضمامه للأحمر، وينتظر حسم الصفقة بشكل رسمى بعد انتهاء مسئولى الناديين، ويتبقى فى عقد رجب بكار مع بيراميدز موسمين.

وكان فايلر قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني، لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب فى صفوف الفريق.