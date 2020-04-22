شكرا لقرائتكم حمادة صدقى يضع برنامجا تأهيليا لمصابى سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحه برنامج تأهيلى خاص للاعبى الفريق المصابين خلال فترة الدورى تحسبا لعودة النشاط الكروى .

كان اتحاد الكرة قرر إيقاف المسابقة لنهاية الشهر الجارى بعد قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم باكلمه .

ويعانى سموحه من كثرة الإصابات بعد إصابة محمود عزت والسيد فريد المصاب منذ بداية المسابقة .

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من ناحية أخرى ربط حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة الموافقة على رحيل حسام حسن مهاجم الفريق الأول لأحد ناديي الأهلى أو الزمالك إلا بالتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر يستطيع تعويض غياب اللاعب .

ويعد حسام حسن من أهم الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها حمادة صدقى فى مركز المهاجم بالإضافة لصلاح محسن الذى تعاقد معه النادى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة.

أكد حمادة صدقى أن حسام حسن من المهاجمين المميزين وأنه لن يتنازل عنه إلا بالتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر يستطيع أن يكون تعويضا على غياب اللاعب .