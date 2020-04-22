شكرا لقرائتكم جلسة حاسمة لرمضان صبحى مع إدارة الأهلى خلال أيام لتحديد مصيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو النادي الاهلي جلسة خاصة وهامة مع رمضان صبحي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصير اللاعب وتحديد موقفه من البقاء في النادي من عدمه عقب إنتهاء الإعارة من نادي هيدرسفيلد الأنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب مسئولو الاهلي في حسم موقف رمضان صبحي خاصة وأن الفترة الماضية شهدت جدلاً بشأن مستقبل اللاعب ففي الوقت الذى أعلن فيه اللاعب عبر تصريحات تلفزيونية مؤخراً أنه يرغب في الرحيل وإستكمال التجربة الأحترافية بأوربا خرجت تقارير أخرى تؤكد أن أزمة "كورونا" قد تكون سبباً في تراجع أسهم اللاعب في العودة لأوربا وستُجبره على البقاء في الاهلي.

ومن المقرر أن يبحث مسئولو الاهلي مع رمضان صبحي موقفه النهائي ورغبته بشأن البقاء أو العودة لأوربا وكذلك الأندية التى تربغ في شراؤه من هيدرسفيلد بعد إنتهاء الإعارة.

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الأهلى كان قد عن موقفه السابق بتجميد صفقة رمضان صبحى وقرر الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً على خلفية المستجدات التى فرضت نفسها على الصفقة مؤخراً وجعلت الأهلى يُعيد التفكير فى شراء اللاعب نهائياً فقد سبق وأستقر الاهلي على عدم شراء رمضان صبحى نهائياً من هيدرسفيلد بسبب مُغالاة النادى الإنجليزى فى طلباته للاستغناء عن اللاعب، بعدما طلب هيدرسفيلد 9 ملايين جنيه إسترلينى وهو مبلغ كبير للغاية جعل الأهلى يتراجع عن تكثيف المفاوضات مع النادى الإنجليزى قبل أن تشهد الصفقة انفراجة فى الأيام القليلة الماضية.

مصدر فى الأهلى كشف أن نادى هيدرسفيلد قرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن رمضان صبحى من 9 إلى 5 ملايين جنيه إسترلينى، وهناك مرونة للتفاوض حول تخفيض الملايين الخمسة عند التفاوض الرسمى بسبب الظروف الحالية التى يعيشها العالم كله جحراء "جائحة" كورونا، والتى ستؤدى بالتأكيد لتخفيض أسعار جميع لاعبى العالم، وهو ما دفع الأهلى للتفكير مُجدداً فى ضم اللاعب نهائياً ، وستعقد إدارة الأهلى جلسة خاصىة مع رمضان صبحى لبحث مصيره مع النادي .

وانتقل رمضان صبحى للأهلى فى يناير قبل الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى قبل أن يُجدد الأهلى الإعارة لمدة موسماً جديداً ونتهى يوم 30 يونيو المقبل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترلينى.