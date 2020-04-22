شكرا لقرائتكم اتحاد تنس الطاولة يحد حالة واحدة لإقامة البطولة الدولية فى أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور خطابا إلى الاتحاد الدولى للعبة يخطره فيه ، أن بطولة مصر الدولية التى ستستضيفها مصر ، ستقام فى موعدها اكتوبر المقبل ، فى حالة واحدة .

وقال عاشور فى تصريحات خاصة أن البطولة كان مقرر إقامتها فى شرم الشيخ لكن تم نقلها للقاهرة ، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، على أن تقام البطولة فى موعدها فى حالة واحدة ، وهى تلاشى الفيروس و انحصاره تماماً.

وأضاف عاشور أن الوضع الوبائى للكورونا هو الذى سيحدد إقامة البطولة من عدمه ، سواء بإلغاها أو إقامتها كما هى .

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وكان الاتحاد الدولى طلب من نظيره المصرى تحديد موقف البطولة سواء بإقامتها أو الاعتذار عن تنظيمها، لكن الاتحاد أرسل الرد فى خطاب رسمى أن البطولة ستقام فى موعدها أكتوبر المقل، لكن فى القاهرة بدلا من شرم الشيخ، ما لم يحدث جديد، بشأن الفيروس.

من جانبه أكد معتز عاشور رئيس الاتحاد أن هناك متسعًا من الوقت، لحين موعد البطولة والذى يصل إلى 6 أشهر ووقتها ستتضح الصورة، وحال انحصار الفيروس وتلاشيه ستتم إقامة البطولة فى موعدها، أما حال استمرار توقف النشاط وانتشار الفيروس بصورة أكبر فى الدول، سيتم إلغاؤها بالتأكيد.

كان معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة أكد أن تأجيل دورة الالعاب الأولمبية بطوكيو 2020 هو الحل الأفضل فى الوقت الحالى، حفاظًا على سلامة اللاعبين وصحتهم، فى ظل انتشار فيروس كورونا.