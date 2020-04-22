الأهلى يدرس العروض المقدمة لناصر ماهر بعد تمسك فايلر به

جدة - عمرو شويل

تدرس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي العروض التي وصلت للنادي مؤخراً لضم ناصر ماهر لاعب الفريق المُعار لسموحة سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي بعدما أوصى المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعدم حاجة الفريق لعودة ناصر ماهر.

وطلب فرج عامر رئيس نادي سموحة شراء ناصر ماهر نهائياً من الأهلي أو تجديد الإعارة لمدة موسم أخر وإستطلعت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي رأي رينيه فايلر وأعلن الأخير أنه ليس بحاجة لخدمات اللاعب في الموسم المقبل.

وتقوم اللجنة بالتنسيق مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي بمناقشة مستقبل ناصر ماهر ودراسة العروض التي تلقاها الفترة الماضية سواء من سموحة أو غيره لاختيار أنسب العروض للنادي واللاعب.

على صعيد متصل ، يحاول مسئولو الأهلي إستغلال كتيبة اللاعبين المُعارين لأندية محلية في إبرام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة حيث يدرس الأهلي في الإستفادة من لاعبيه المُعارين أو لاعبي الفريق الذي ينى الإستغناء عنهم في إبرام صفقات من أندية أخرى.

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ويمتلك الأهلي أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلي في إبرام صفقات تبادلية.

وينتظر مسئولو الأهلى تقرير السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بشأن مصير اللاعبين المُعارين من أجل تسويق اللاعبين الذين لن يقع عليهم اختيار المدرب السويسرى بالعودة للقلعة الحمراء، وترغب الإدارة الأهلاوية فى تسويق اللاعبين الذين يرفض فايلر عودتهم فى الموسم المقبل، سواء عن طريق البيع النهائى أو تجديد الإعارة.

فايلر قدم تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين ومن المقرر أن تقود إدارة الأهلى، مُمثلة فى أمير توفيق مدير التعاقدات، تسويق اللاعبين محلياً وخارجياً بما يُحقق مكاسب مالية وفنية للأهلى بعدما يحصل النادى على "فتوى" فايلر بشأن احتياجاته من اللاعبين المُعارين.