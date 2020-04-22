شكرا لقرائتكم أحمد عبد العزيز مودى: بركات الأفضل لكن أبو تريكة سارق للأضواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد عبد العزيز مودي لاعب مصر المقاصة الحالي ، والإسماعيلي السابق أنه يرى أن محمد بركات لاعب الأهلي السابق أفضل اللاعبين في تاريخ مصر و النادي الأهلي و أنه أفضل من محمد أبو تريكة ولكن الأخير " سارق " للأضواء.

تابع مودي في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس : " عاصرت محمد بركات في الإسماعيلي فترة وكنت أتابعه خلال وجوده في صفوف الدراويش فهو لاعب كبير بمعني الكلمة و أحد افضل اللاعبين في تاريخ مصر ، وأفضل من أبو تريكة ولكن الأخير كان يجيد خطف اللقطة و الظهور .

Advertisements

كما تطرق مودي إلى أن فريق الإسماعيلي يعاني من الدخلاء عليه ، وتولي بعض المجالس البعيدة عن الكرة مسئولية النادي وهي أحد الأسباب في تدهور النادي على فترات متباعدة رغم أنه كان المنافس الأول للأهلي و الزمالك في السنوات الماضية ، وكان يضم كوكبة من النجوم في صفوف الناشئين وكل موسم كان هناك أكثر من نجم تتهافت عليهم الأندية لسنوات طويلة ، عكس الآن فالنادي يعاني من المواهب بسبب العين الخبيرة التي تختار اللاعبين المميزين.

أضاف مودي أنه يتمني تواجد محمد حمص نجم الإسماعيلي السابق في إدارة التعاقدات بالنادي والاستفادة من خبراته الكروية في اختيار اللاعبين أو محمد محسن و محمد صلاح أبو جريشة ، و أن وجود مثل هذه الأسماء سيؤثر في شكل الدراويش في الفترة المقبلة.

تابع لاعب مصر المقاصة أن نادي بيراميدز يسير على خطى النادي الأهلي و يفعل ما كان يفعله القلعة الحمراء في السابق وهو خطف اللاعبين عن طريق العروض المالية الكبيرة ، مؤكداً أن رحيل عبدالله السعيد والذى يرتبط معه بعلاقة قرابة ، عن النادي الأهلي قرار صحيح.