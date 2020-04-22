شكرا لقرائتكم عبد الملك: إظهار انتمائي للزمالك سبب تصويري كمشاغب.. حسن شحاتة أحرف من الخطيب.. فيريرا أفضل من جوزيه.. تمنيت انضمام أحمد فتحي للقلعة البيضاء.. وتغيير الجدول ورمضان معلول سبب تتويج الأهلي بلقب الموسم الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، أنه كان بإمكانه اللعب وقت أطول ولكنه قرر الاعتزال، خاصة أنه حقق رقما قياسيا بعدما لعب 17 موسما متتاليا في الدوري الممتاز أحرز أهداف، وكان مسجلا باسم محود الخطيب 16 موسم.

قال في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: رئيس نادي جولدي تحدث معي بعد الاعتزال من أجل تولي منصب المدرب العام ومدير الكرة ، حيث أنه يعرف شخصيتي رغم قلة خبرتي التدريبية.

انتمائي سبب تصويري كمشاغب



شدد: إظهار هوية انتمائي للزمالك مبكرا كانت سببا في انقلاب الإعلام والحكام علي وإظهاري في شكل المشاغب ومثيري المشاكل ، مؤكدا أن الاعلام في مصر يسير في اتجاه واحد ، لاسيما وأنه كان جريئا وأفصح عن هويته بشكل واضح وصريح.

كشف أن شريف حازم لاعب الأهلي السابق كان منتميا للزمالك، وكان ينتقد التحكيم ، موضحا انه استمر 10 سنوات متتالية لا يفارق معسكرات المنتخب الوطني في الفترة من 2005 إلى 2015، وكان حسن شحاتة يثق في قدراته.

تعرضت لظلم إعلامي



يرى أنه لم يكن مساندا من الإعلام فترة وجوده في حرس الحدود ووقت تواجده في صفوف منتخب مصر ، متابعا: تلك الفترة أخذت مني، وتعرضت للظلم لأنني لم اجد من يدعمني .

يرى أن قيمة العقود في مصر حاليا مبالغ فيها ولكن هناك لاعبين يستحقون عقود عالية، موضحا أن لاعب مثل عبد الله السعيد يحتاج مبلغ كبير ولكنه أقل مما يحصل عليه، وكلك طارق حامد وكذلك رمضان صبحي.

رمضان ومعلول سبب تتويج الأهلي بالدوري



أضاف أنه من أسباب عودة الدوري الموسم الماضي هو تغيير جدول المسابقة، وتغيير نظامها، وكذلك وجود الثنائي رمضان صبحي وعلي معلول، مع تراجع مستوى الزمالك، والذي كان قريبا من حصد اللقب.

أردف: لعبت دورا في إخراج الأهلي من دوري الأبطال مع أهلي بني غازي وتغلبنا عليهم ذهابا وإيابا وكذلك فزت عليهم مرتين مع حرس الحدود منهم مرة بعد عودته من اليابان وتغلبنا عليه بهجف نزيف على ملعب المكس.

التحكيم يساند الأهلي



يرى أحمد عيد عبد الملك ، أن التحكيم كان يساند الأهلي في مواقف كثيرة، رغم أن الأهلي في فترة من الفترات لم يكن بحاجة إلى مساندة من التحكيم.

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قال: الهجوم على طارق حامد غير مبررر ومن الطبيعي أن يكون اللعب في مركزه بالتحامات، ولو كان موجودا في عصر الجيل الذهبي لتواجد في صفوف المنتخب، وتبادل المشاركة مع محمد شوقي ، ولو وجد لاعب مثل محمد صلاح في جيلنا لتواجد الفرعون المصري على حساب كل أبناء الجيل الحالي لأنه ينافس أفضل اللاعبين في العالم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

حسن شحاتة أفضل من الخطيب



شدد على أن حسن شحاتة أحرف وأكمل لاعب في تاريخ الكرة المصرية ويفوق محمود الخطيب، وطاهر أو زيد نجم كبير ولا يأخذ حقه، الخطيب لاعب جيد للغاية ولكن هناك أمور تنقصه بعكس المعلم الذي أراه الأكمل ورقم 1 بالنسبة لي، وعشقت رقم 14 بسبب حسن شحاتة.

توقع أن يخسر حمدي النقاز قضيته مع الزمالك، مؤكدا أن الإعلام يحاول تصدير بالزمالك وتشويه صورته بعد الفوز ببطولتين في أسبوع واحد، رغك أنه أكثر الأندية التي تعيش استقرار في الوقت الحالي، وعلى العكس موضوع عبد الله السعيد أرى أن هناك خسارة مالية للأهلي بسبب رفع شكوى بالفيفا وتكليف محامي لمتابعة القضية، مؤكدا أن السوشيال ميدا حاليا كشفت كل الأمور والخبايا ويظهر من يفعل بعضض الأمور لأغراض شخصية.

أرشح جابر ودونجا وحسن للزمالك



تمنى أحمد عيد عبد الملك ، انضمام الثلاثي عمر جابر ونبيل دونجا وحسام حسن من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل، مشيدا بمكانيات حسام حسن الذي يجيد في مركزي رأس الحربة والجناح، وكذلك دونجا الذي يلعب في أكثر من مركز، ولا يختلف عنهم عمر جابر الذي يلعب ظهير أيمن وفي وسط الملعب.

قال في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: اختار وجدي كشريدة ظهير أيمن النجم الساحلي آري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي وهو أفضل جناح في دوري أبطال افريقيا بالنسخة الحالية، لتدعيم صفوف الزمالك حال اختيار لاعبين أجانب.

شدد على أنه تخرج العديد من الشائعات في الفترة الأخيرة لمحاربة استقرار نادي الزمالك، مؤكدا أن قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب ليس في محله، لأن الدوري من المتوقع أن يمتد حتى شهر أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم قيد هؤلاء اللاعبين في قائمة الموسم الجديد، ووجود الأجانب يرفعون من قيمة الدوري المصري.

حامد والسعيد الأفضل



وعن أفضل لاعب في الدوري المصري بالموسم الحال، أكد أنه من الصعوبة اختيار لاعب من الزمالك لأن مستواه في بداية الموسم لم يكن على المستوى الجيد، وإن كان طارق حامد مستواه ثابتا ومعه عبد الله السعيد، مشددا على أن طارق حامد أفضل لاعب وسط في مصر.

تمنيت ضم أحمد فتحي للزمالك



يرى أن محطة اللعي في صفوف اهلي بني غازي من أفضل المحطات في مشواره، ولكن المحطة التي يتمنى إخراجها من مشواره في الملاعب هي الجونة، لنها لم تكن مفيدة ولم يشارك بشكل كبير، كما تعرض للإصابة خلال تلك الفترة، متمنيا أن ينضم احمد فتحي للزمالك لأنه لاعب قوي ولديه شخصية، وتمنيت لو ضمه الزمالك في الفترة الحالية لأنه قادر على تقديم الإضافة لمدة موسمين جديدين.

وعن إنهاء مشواره مع الأهلي أكد أن فتحي هو من يسأل عليه، ولكن لو كنت بدلا منه في الزمالك لاستمريت بالزمالك، ومن كواليس عدم استمراره رفض أن يكون هناك لاعب في الفريق الأحمر يفوقه في المقابل المالي الذي يتقاضاه من اللاعبين المحليين.

أوضح أنه تشرف بالتدرب تحت قيادة حسام حسن كونه أسطورة، وكذلك أحمد سامي الذي يجيد الخطط التكتيتية، مشيرا إلى أن البرتغالي فيريرا أفضل مدير فني أجنبي جاء إلى مصر، وبالنسبة لي هو الأفضل من جوزيه لأنه لم يكن معه نفس اللاعبين ونفس المساندة كجوزيه ، وجوزيه نجح مع الأهلي لأن كان معه جيل قوي بدليل فشله في كل التجارب خارج الأهلي.