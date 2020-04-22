الأهلى يكثف مفاوضواته لضم جناح أجنبى بمواصفات "الزئبقى"

جدة - عمرو شويل يُكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم الحالية للتعاقد مع "جناح" بمواصفات خاصة حددها رينيه فايلر المدير الفني للفريق أهمها السرعة وإجادة اللعب على الأطراف يميناً وشمالاً على غرار نجم الفريق السابق محمد بركات.

ودخل مسئولو الأهلي في مفاوضات مع صن داونز الجنوب إفريقي للحصول على خدمات اللاعب الاورجوياني جاستو سيرينو الذي رحب رينيه فايلر المدير الفني بالتعاقد معه في الموسم القادم لكن مسئولو صن داونز تمسكوا باللاعب ورفضوا التفريط فيه بإعتباره أهم لاعب بالفريق ويراه كثيرون بمثابة "جوهرة صن داونز".

ويفكر الاهلي حالياً في البحث عن جناح بديل للاعب صن داونز سواء كان أجنبياً أم مصرياً لتدعيم هذا المركز الذي يأتي ضمن أولويات المراكز التى طلبها رينيه فايلر للتدعيم الصيف المقبل.

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ومن الاسماء المطروحة لتدعيم مركز الجناح أيضاً ، طاهر طاهر لاعب المقاولون العرب بجانب لاعبين أخرين أجانب، ومازال موقف رمضان صبحي لاعب الاهلي غامضاً بشأن البقاء في الفريق من عدمه عقب إنتهاء إستعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

على صعيد متصل ، أعترف خالد علي المنسق الإعلامي لفريق صن داونز بأن الأهلي يرغب في ضم الأورجواياني جاستون سيرينو وهو ما كشف عنه "اليوم السابع" مؤخراً موضحاً أن مسئولين في القلعة الحمراء تواصلوا مع النادي الجنوب أفريقي للحصول على خدمات اللاعب خلال إنتقالات الصيف المقبلة.

وقال خالد علي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير مساء أمس الثلاثاء: الأهلي سلك الطرق الشرعية للتعاقد مع سيرينو إلا ان إدارة نادي صن داونز والمدير الفني موسيماني رفضا تماما الاستغناء عن اللاعب في الموسم المقبل لانه محور أداء الفريق ورغبة إدارة النادي في حصد دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل موضحاً أن اللاعب مرتبط بعقد لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل بعد تجديد عقده مؤخراً.