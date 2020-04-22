شكرا لقرائتكم إنبى يؤجل مناقشة تخفيض رواتب اللاعبين لحين صدور قرار من اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفضل مسؤولو إنبى، تأجيل مناقشة تخفيض رواتب اللاعبين هذا الموسم خاصة فيما يتعلق بنسبة المُشاركة، انتظارا لقرار اتحاد الكرة بشأن هذا الموسم وإعادة النشاط الكروى من عدمه، بعد تجميد النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مسؤولو إنبى إنه لا يوجد قراراً حتى اللحظة الجارية بشأن تخفيض رواتب اللاعبين، حيث سيتم تحديد القرار النهائى فى تلك المسألة حين وجود قراراً بشأن الموسم الجارى.

فيما طالب حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي ، من اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عدم تطبيق تقليص عدد الاجانب في الدوري المصري بالموسم المقبل ، مشيراً إلي أن هناك لاعبين أجانب عقودها مستمرة مع أنديتها حتى 3 سنوات مقبلة ، فكيف يستغني عنهم دون خسائر، ومن يتحمل باقي عقد اللاعب ؟.

Advertisements

وأكد حلمي طولان في تصريحات لـ "اليوم السابع" ، أن الأندية تحتاج إلي فترة زمنية لتوفيق الأوضاع تصل إلي عامين في حين وبشكل غريب يصر اتحاد الكرة علي تطبيق هذا البند ، مشيراً إلي أن تقليص عدد الأجانب ليس في صالح الكرة المصرية.

واستغرب المدير الفني لفريق إنبي، من تطبيق ما يحدث في الدوريات الأوروبية من خلال ضغط المباريات فقط ، مؤكداً أن هذه الدوريات مفتوحة لضم أجانب في الأندية، بالإضافة إلي الدوري السعودي الذي يسمح بضم 8 أجانب في الفريق مما جعل الدوري قوي ووممتع .

وعن انضمام صالح جمعة لإنبي علق حلمي طولان قائلاً :"صالح جمعة لاعب كبير للغاية وأي فريق في الدوري المصري الممتاز يتمني ضمه، لكنه لم يعرض على النادي للحصول على خدماته"، وعن رحيل ثنائي الفريق البترولي اسامة جلال ومحمود جاد ، قال طولان:" لم تصل الي النادي اي عروض رسمية وكله كلام سماسرة" ، مشدداً أنه يتمسك باستمرار هذا الثنائي مع الفريق خاصة أن عقدهما ممتد .