شكرا لقرائتكم ديفيز.. من معسكر اللاجئين إلى نجم محبوب في بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن عاصر توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم نجوما تألقوا بشكل هائل في مركز الجناح، أمثال آريين روبن وفرانك ريبيري، كانت إشادته بعروض زميله ألفونسو ديفيز، بمثابة مؤشر واضح على قدرات اللاعب الكندي الشاب.

فقد نجح اللاعب الشاب ديفيز (19 عاماً) في الوصول لأبعاد جديدة لمركز الجناح بفريق بايرن ميونخ عبر سلسلة من العروض المبهرة التي حجزت له مكانا بالتشكيل الأساسي للفريق البافاري.

وقال مولر عن ديفيز الذي أثبت نفسه كعنصر أساسي بفريق بايرن قبل أن تتوقف المنافسات في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إن سرعة ديفيز تشكل خطوة إلى الأمام وذلك رغم أن الفريق شهد في وقت سابق قدرات هائلة من نجوم بارزين في نفس المركز.

وكذلك نال ديفيز إعجاب مسؤولي بايرن ميونخ الذين توصلوا إلى اتفاق هذا الأسبوع حول تمديد التعاقد معه لعامين أخرين، علما بأن عقده كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2023.

وقال أوليفر كان عضو مجلس الإدارة : أي لاعب يمكنه الأداء باستمرار على أعلى مستوى في بايرن في مثل هذه السن المبكرة، يمكن أن يكون أمامه مسيرة هائلة.

وبعد أن تولى هانزي فليك منصب المدير الفني لبايرن خلفا لنيكو كوفاتش، نجح الكندي الدولي ديفيز في التطور بالفريق حتى بات ضمن الأساسيين، علما بأنه كان يشارك أساسيا كظهير أيسر وليس كجناح أيسر.

وكما يحدث كثيرا في كرة القدم، تكون الحاجة أم الاختراع، إذ أنه مع نقص الخيارات المتاحة لمركز قلب الدفاع، تغير مركز ديفيد ألابا، لتظهر فرصة مركز الجناح أمام ديفيز، الذي أحكم قبضته عليها.

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وشارك ديفيز أساسيا في 23 مباراة رسمية متتالية، قبل توقف المنافسات، ولم يشارك أى أحد من اللاعبين الآخرين أكثر منه داخل الملعب سوى حارس المرمى وقائد الفريق مانويل نوير الذى تفوق عليه بالمشاركة بعدة دقائق فقط تحت قيادة فليك.

وظهرت ملامح الفخر على ديفيز الذي ارتدى قميصا يحمل رقم 2025 لدى الاحتفال بتوقيع العقد الجديد مع بايرن ميونخ، قائلا إن اللعب لبايرن حلم تحول إلى حقيقة، وأضاف الشاب، الذي يتعلم اللغة الألمانية: أرغب في التتويج بأكبر عدد ممكن من الألقاب مع هذا النادي.

ويحظى ديفيز بشعبية كبيرة، مثلما كان الحال بالنسبة لروبن وريبيري. وفي فبراير، اختارته الجماهير كأفضل لاعب في الشهر وذلك بعدما قدم آداء مبهرا على الجبهة اليسرى مع الفريق.

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن عقب المباراة التي انتهت بفوز الفريق على تشيلسي الإنجليزي 3 - صفر في دوري أبطال أوروبا : ديفيز فتى رائع، يعمل كل يوم خلال التدريبات.

وعلى هامش جولة بايرن إلى الولايات المتحدة، كان صالح حميديتش قد قاد وفدا إلى كندا في عام 2018، للحصول على توقيع ديفيز من نادي فانكوفر وايتكابس، وذلك بعد متابعة اللاعب لفترة في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأضاف صالح حميديتش الذي حصل على خدمات اللاعب مقابل عشرة ملايين يورو وكان يعد حينها مبلغا كبيرا بالنسبة للاعب عمره 17 عاما: لقد انقضضنا عليه فورا.

ومن أبوين كانا قد فرا من الحرب الأهلية الليبيرية، ولد ديفيز في معسكر للاجئين في غانا، في الثاني من نوفمبر 2000 ، وفي عام 2005، انتقلت أسرته إلى كندا، وبعد أن عانى من ظروف متواضعة في طفولته، بات الآن مليونيرا وهو في التاسعة عشر من عمره ويتطلع إلى ما هو أفضل خلال مشواره مع بايرن تحت قيادة فليك.

وقال مولر مازحا: هو يعرف، إذا تراجع ملليمتر واحد، فأنا خلفه وسأعضه في ربلة الساق إذا تمكنت من اللحاق به.