شكرا لقرائتكم وست هام يلغي جولته إلى أستراليا بسبب "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء، إلغاء جولته التي كانت مقررة إلى أستراليا، وذلك إثر تأجيل النسخة الأولى من بطولة كأس "إيفا إير كوينزلاند" للأبطال،بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان مقررا أن يتوجه فريق وست هام إلى أستراليا في يوليو المقبل للمشاركة في البطولة مع كريستال بالاس الإنجليزي وفريق بريزبين رور الأسترالي.

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لكن في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي المتبعة في مختلف أنحاء العالم للحد من انتشار العدوى بالفيروس ، وكذلك تعليق منافسات الموسم حتى إشعار آخر، تقرر عدم إطلاق البطولة حيث منحت الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والمسؤولين والمشجعين.

وأوضح نادي وست هام عبر موقعه على الإنترنت أنه سيواصل العمل مع المنظمين، مؤكدا الالتزام من الطرفين على محاولة إيجاد موعد بديل لإطلاق البطولة.

وأضاف النادي :نأمل في إعادة تنظيم البطولة في وقت لاحق بمجرد أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ونتطلع إلى زيارة أستراليا في المستقبل.