شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة عن إضراب لاعبيه: حصلوا على جزء من مستحقاتهم والجميع يعرف تاريخنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد هويدى مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة أن كل ما يدور حول قيام لاعبى الفريق بالإضراب بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة عار تمامًا من الصحة.
وأضاف وليد هويدي، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" لبرنامج مع شوبير، أن الفريق يعانى من أزمات مادية بسبب عدم الحصول على مستحقات البث الفضائى وغيرها بعد توقف الدورى لانتشار فيروس كورونا، الأمر الذى أثر على ميزانية الفريق، ومن ثم وجدنا صعوبة فى سداد مستحقات اللاعبين.
واستطرد وليد هويدى حديثه مشيرًا إلى أن جميع الأندية تعانى فى تلك الفترة ليس فى مصر فقط ، من أزمات مادية نظرًا لتوقف مسابقة الدورى وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا ، مؤكداً أن ادارة النادي تعمل على توفير مستحقات اللاعبين و العاملين خلال الفترة المقبلة رغم هذه الظروف.
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