شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين: اخترت الأهلى ورفضت فلوس الزمالك.. وهذا دور عدلى القيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب أمين لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، عن دور عدلى القيعى مدير التعاقدات فى القلعة الحمراء، فى انضمامه للفريق، قادما من سبورتنج، رغم تلقى اللاعب أكثر من عرض فى نفس الوقت.

وقال أمين، فى تصريحات خاصة، إنه تلقى مفاوضات من نادى الزمالك قبل عودته إلى مصر قادما من أمريكا، واستمرت المفاوضات بعد العودة، وتلقى عرض آخر من نادى الاتحاد السكندرى وكذلك من الأهلى، بالإضافة إلى سبورتنج ومحاولات إقناعه بالبقاء، لكن القرار كان صعبا فى الاختيار.

وأضاف اللاعب أن مودى الجارحى كابتن فريق الأهلى تحدث معه هاتفيا وعرض عليه أن يترك له رقم القميص الخاص به "4" كإغراء له ليقبل الانضمام لصفوف الفريق الأحمر، كل هذا جذبنى إلى الأهلى، بالإضافة إلى أن الأهلى نادى جماهيرى يبحث دائما عن الفوز و البطولات وهو ما أبحث عنه أيضا .

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وأشار أمين إلى أنه وجد أن عرض الأهلى فى البداية ماليا كان أكثر، لكن عرض الزمالك بعد ذلك كان الأكبر، لكن كنت قد اتخذت قرارا، فأبلغت مسئولى الاحمر برغبتى وموافقتى، وتم إرسال الرغبة لسبورتنج، وانتهت الصفقة بارتداء قميص الأهلى.

وقال اللاعب "هناك أشياء أكبر من العائد المادى، كما أن مفاوضات الأهلى تمت باحترافية، وعدلى القيعى ساهم بشكل كبير جدا".

يذكر أن إيهاب أمين لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى انتقل من سبورتنج فور عودته من الولايات المتحدة أغسطس الماضى، رغم تلقى عرضا ماليا ضخما من الزمالك، تعدى الـ3 ملايين جنيه، لكنه اختار الانتقال للقلعة الحمراء وقتها.