شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميار باسم لاعبة الطائرة: عاوز أكون مصممة أزياء وبحب مارلين مونرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى ميار باسم لاعبة الكرة الطائرة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

الرسم .. بحب الرسم جدا فى وقت الفراغ .

البرجر والبيتزا .

الممثل العالمى جون ديب.

Advertisements

مفيش حد معين بحبه من المطربين لكن بحب أغانى مفضلة .

مصممة أزياء.

على حسب مدى درجة الاستفزاز لكن ممكن أستخدم العنف.

مارلين مونرو.

بحب الاثنين لكن الفورمال أكتر.

رياضى هيكون أفضل علشان نعرف نتعامل مع بعض.