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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميار باسم لاعبة الطائرة: عاوز أكون مصممة أزياء وبحب مارلين مونرو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى ميار باسم لاعبة الكرة الطائرة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
الرسم .. بحب الرسم جدا فى وقت الفراغ .ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
البرجر والبيتزا .
من نجمك المفضل ؟
الممثل العالمى جون ديب.
مفيش حد معين بحبه من المطربين لكن بحب أغانى مفضلة .لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟
مصممة أزياء.لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
على حسب مدى درجة الاستفزاز لكن ممكن أستخدم العنف.
مارلين مونرو.بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
بحب الاثنين لكن الفورمال أكتر.
تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟
رياضى هيكون أفضل علشان نعرف نتعامل مع بعض.
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