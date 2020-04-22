شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات لاعب فى الحجر المنزلى.. أحمد عجينة: بتدرب على البحر وبعمل مكرونة وسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مجلس الوزراء مد حظر التجول أسبوعين جديدين، من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، وما ترتب عليه من استمرار تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص ”الخليج 365” على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل، نجم اليوم هو أحمد عجينة لاعب منتخب المصارعة، الذى كشف أنه يستغل فترة التوقف فى التدريب، خاصة أن هناك بطولات مؤهلة للأولمبياد سيتم الإعلان عن موعدها الفترة المقبلة من جانب الاتحاد الدولى.

وأضاف عجينة أنه بعد أن يتدرب فى الصباح يقضى باقى اليوم فى أعمال المنزل، خاصة أنه يحب عمل وتجهيز المأكولات، بعيدا عن التوقف أو الحظر، ويستغل دائما اوقات الفراغ بإعداد المكرونة والأرز والسمك، وكذلك الفراخ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عدة قرارات مهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا ، وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين.