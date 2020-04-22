شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: نسعى لتدبير مستحقات اللاعبين رغم وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن النادى يسعى للوفاء بالتزاماته تجاه لاعبى الفريق، رغم توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كون المستجد.

وقال أمين، لـ"الخليج 365"، هناك جهد مشكور من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان والسادة الأعضاء فى تدبير أى مبالغ ولو كانت بسيطة لسداد الالتزامات نحو اللاعبين فى هذه الفترة الصعبة.

واستطرد أمين: أسوان كان يعانى من أزمة موارد قبل انتشار هذا الوباء، لكننا نسعى لتلبية مستحقات اللاعبين ونتمنى انتهاء هذه الأزمة سريعاً.

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من ناحية أخرى، قال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان، فى تصريحات خاصة، نتواصل مع اللاعبين باستمرار للاطمئنان عليهم، ووضعنا لهم برنامج إعداد يتلخص في ساعة جري يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب في صالة الجيم للحفاظ على المستوى البدني، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، تمديد راحة لاعبى الفريق ، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم.

ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.