الاتحاد يدرس تخفيض عدد الأجانب فى الميركاتو الصيفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تخفيض عدد اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب الأزمة المالية التى تعيشها الأندية المصرية فى العالم بسبب تفشى وباء كورونا . ويضم نادى الاتحاد السكندرى بين صفوفه خمس لاعبين أفارقة وهم السورى عمر الميدانى والمالى ويلسون أكاكبو والأوغندى إيمانويل أكوى والبوركينى رزاق سيسيه والليبى أنيس سالتو. ويحاول الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف دراسة موقف اللاعبين الأفارقة وتحديد احتياجاته بالشكل المطلوب فى ظل التأكد من عودة رزاق سيسيه لناديه السابق الزمالك بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالى. Advertisements ويبحث مجلس إدارة الاتحاد السكندرى تدعيم دفاعات الفريق بلاعبين سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل الحاجة الماسة لمدافعين. ويراقب الجهاز الفنى خلال فترة التوقف الحالية عددا من اللاعبين بأندية الدورى الممتاز، بالإضافة لأندية القسم الثانى تحسبا للاستعانة بأحدهم طبقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف. وقد استقر الجهاز الفنى على رحيل المالى ويلسون اكاكبو مدافع الفريق بنهاية الموسم الجارى، مع الاعتماد على السورى فى منطقة وسط الملعب، وأصبح لا يتبقى سوى الثلاثى إسلام جمال ومحمود رزق ومحمد أنور.

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