شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات جديدة للاعبى المصرى فى رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تعليمات جديدة ووضعها من قبل الجهاز الإدارى للفريق على الواتس آب الذى يضم اللاعبين لاتخاذ بعض الإجراءات الخاصة فى شهر رمضان.

وشدد طارق العشرى على اللاعبين أن أى مخالفة لتلك القرارات ستواجه بكل حزم، خاصة أن الشهر الكريم معروف عنه أن هناك زيادة فى الوزن لبعض اللاعبين بسبب المأكولات والحلوى.

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من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية رفض كل العروض التى وصلت للنادى للتعاقد مع كريم العراقى ظهير أيمن الفريق، الذى تألق بشكل لافت خلال كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى أقيمت بالقاهرة وحصل الفراعنة على لقبها.

وأكد مصدر مسئول داخل مجلس الإدارة أن الجهاز الفنى للمصرى أقنع اللاعب بضرورة الاستمرار مع الفريق ومواصلة التألق أملا فى الاحتراف الخارجى مثلما فعل محمد صلاح الذى خرج من نادى المقاولون العرب إلى بازل السويسرى ومنه للعديد من الأندية الأوروبية حتى وصل إلى مافيه الأن من المشاركة مع نادى ليفربول الإنجليزى.

كانت هناك أنباء خرجت خلال الفترة الماضية تؤكد رغبة مسئولى الزمالك فى التعاقد مع كريم العراقى بعد هروب حمدى النقاز وعدم وجود سوى حازم إمام والناشئ أحمد عيد فى الجبهة اليمنى للفريق الأبيض ، فى الوقت الذى دخل فيه اللاعب حسابات لجنة التخطيط بالأهلى بعد رحيل أحمد فتحى لبيراميدز.