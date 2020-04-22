شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتزم بالإجراءات الاحترازية فى اجتماعه بالاتحادات النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أول اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية المنشأ بالقرار الوزارى رقم 305 لسنه 2020، والذى يضم فى عضويته 13 اتحادا نوعيا.

وظهر صبحى وأمامه الجوانتى والكحول كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

بدء الاجتماع بعرض الأهداف العامة لمجلس الإدارة وما يمثله هذا الاتحاد من أهمية لوزارة الشباب والرياضة وللمجتمع المصرى، حيث طالب وزير الرياضة أن تتماشى استراتيجية الاتحادات النوعية وفقا لرؤية القيادة السياسية في رفع الوعي الثقافي الرياضة للشعب المصري، وتوسيع القاعدة العامة للممارسة الرياضية، والاهتمام بالصحة وتنميتها.

وأعرب صبحي عن ثقته في مجلس الإدارة الذي تم تشكيلة من كل الاتحادات النوعية، متطلعا لتحقيق التكامل بين الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية والنوعية، بهدف تطوير الحركة الرياضية المصرية.

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وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود الاتحادات النوعية فى تطوير مفهوم الممارسة الرياضية وتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية بالتعاون الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، مؤكدا على جهود الوزارة في تحقيقة رؤية الدولة في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات الشعب المصري.

ويضم مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية كل من اتحاد" الشركات، الرياضة للجميع، الثقافة الرياضية، ستريت ورك أوت، الاتحاد الرياضي المدرسي، الألعاب الإلكترونية، الملاحة الرياضية، الاتحاد الرياضي للجامعات، الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة، الاتحاد المصرى لسباق الهجن، اتحاد شباب عمال مصر، اتحاد مراكز شباب مصر"

وناقش الاجتماع أيضا وضع خطط النشاط للاتحاد، وتشكيل لجنه لإعداد اللائحة الداخلية للاتحاد واختيار محيى الدين محمود بدير مديرا تنفيذيا للاتحاد.