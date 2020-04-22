شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يشترط تخفيض ملايين الزمالك لمواصلة مفاوضات ضم سيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب مسئولو الاتحاد السكندرى فى مواصلة التفاوض مع الزمالك، حول الحصول على خدمات الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر، بشكل نهائى، بشرط أن تقوم إدارة الزمالك بتخفيض المتطلبات المالية للصفقة من أجل مواصلة التفاوض حول إتمامها فى الفترة المقبلة، لرغبة جهاز الفريق السكندرى فى استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق بعدما رحب بذلك.

وأصبح الإيفوارى رزاق سيسيه، الورقة الرابحة لمسئولى قلعة ميت عقبة، من بين اللاعبين المُعارين من القلعة البيضاء، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، حيث أعلن مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، عن تلقى اللاعب عرضًا بقيمة 2.5 مليون يورو، ثم تم رفعه إلى 3 ملايين يورو، قائلاً: "وأنا طلبت 4 ملايين من الشركة".

ولم تقف عروض سيسيه عند هذا العرض بل يرغب مسئولو الاتحاد السكندرى، فى التعاقد مع اللاعب واستمراره ضمن صفوف الفريق السكندرى فى الموسم المقبل، بعد الأداء الجيد الذى ظهر به مع الفريق خلال الفترة الماضية، شارك رزاق سيسيه صاحب الـ 21 عاما، مع الاتحاد السكندرى هذا الموسم فى 22 مباراة بواقع 16 مباراة فى الدورى الممتاز و5 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر، أحرز خلالهم 4 أهداف فيما صنع 3 أهداف فى الدورى وإجمالا شارك مع الاتحاد السكندرى فى 69 مباراة ما بين الدورى الممتاز وكأس مصر، أحرز خلالهم 13 هدفًا وصنع 13 هدفًا أخر.

يذكر أن رزاق سيسيه انتقل إلى الزمالك موسم 2017 – 2018 بعد تألقه مع أسوان، بعدما أثنى عليه مسئولى الأبيض خصوصا مع ظهوره فى مباراة أسوان والزمالك بمستوى جيد، لكنه لم يحظى بفرصة المشاركة مع الفريق الأبيض بشكل كبير، حيث شارك فى 6 مباريات بواقع 5 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز بمعدل 159 دقيقة ومباراة فى كأس مصر لمدة 67 دقيقة، وصنع هدفًا.