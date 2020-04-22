شكرا لقرائتكم خبر عن العليا للجان الأهلى تعرض فيديوهات تنمية بشرية للتغلب على حظر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت اللجنة العليا للجان النادى الأهلى برئاسة وليد مبروك على نشر فيديوهات تنمية بشرية للأعضاء للتغلب على حظر كورونا، حيث أكد وليد مبروك أن هذه الأنشطة قامت بها اللجنة من أجل حرصها على القيام بالدور المجتمعى تجاه أفراد عائلة الأهلى.

كما تنظم اللجنة العليا للجان النادى الأهلى، برئاسة وليد مبروك، بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، مسابقة لدعم جيش مصر الأبيض فى ظل الإشادة بدور الأطباء فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل المسابقة فى إرسال لوحات تعبرعن دعم الأطباء سيتم تحويلها إلى شعار لحملة الدعم من عائلة الأهلى وتستمر حتى 24 أبريل الجارى.

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ونظمت اللجنة العليا للجان النادى الأهلى أنشطة لمساعدة الأعضاء بالبقاء فى المنزل للحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا، وقال مبروك إن اللجنة قامت بذلك لتعظيم الدور المجتمعى النادى للحرص على أهمية التواصل بين الأعضاء رغم الظروف التى نمر بها.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.