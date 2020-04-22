شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مودى: بركات أفضل من أبو تريكة سارق الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عبد العزيز مودى لاعب مصر المقاصة الحالى والإسماعيلى السابق أنه يرى أن محمد بركات لاعب الأهلى السابق أفضل اللاعبين فى تاريخ مصر والنادى الأهلى، وأنه أفضل من محمد أبو تريكة لكن الأخير سارق للأضواء.

وتابع مودى، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، "عاصرت محمد بركات فى الإسماعيلى فترة وكنت أتابعه خلال وجوده فى صفوف الدراويش فهو لاعب كبير بمعنى الكلمة وأحد أفضل اللاعبين فى تاريخ مصر، وأفضل من أبو تريكة لكن الأخير كان يجيد خطف اللقطة والظهور".

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كما تطرق مودى إلى أن فريق الإسماعيلى يعانى من الدخلاء عليه ، وتولى بعض المجالس البعيدة عن الكرة مسئولية النادي وهي أحد الأسباب في تدهور النادي على فترات متباعدة رغم أنه كان المنافس الأول للأهلي و الزمالك في السنوات الماضية ، وكان يضم كوكبة من النجوم في صفوف الناشئين وكل موسم كان هناك أكثر من نجم تتهافت عليهم الأندية لسنوات طويلة ، عكس الآن فالنادي يعاني من المواهب بسبب العين الخبيرة التي تختار اللاعبين المميزين.

وأضاف مودي أنه يتمني تواجد محمد حمص نجم الإسماعيلي السابق في إدارة التعاقدات بالنادي والاستفادة من خبراته الكروية في اختيار اللاعبين أو محمد محسن و محمد صلاح أبو جريشة ، و أن وجود مثل هذه الأسماء سيؤثر في شكل الدراويش في الفترة المقبلة.

وتابع لاعب مصر المقاصة أن نادي بيراميدز يسير على خطى النادى الأهلى ويفعل ما كانت تفعله القلعة الحمراء فى السابق وهو خطف اللاعبين عن طريق العروض المالية الكبيرة، مؤكداً أن رحيل عبدالله السعيد والذى يرتبط معه بعلاقة قرابة، عن النادى الأهلى قرار صحيح.