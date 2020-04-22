شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يناقش مع لجحنة التخطيط بالأهلى ملفات كروية مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جلسة مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة عدة ملفات كروية مهمة يأتى فى مقدمتها تعديل عقود بعض اللاعبين، وكذلك تجديد البعض الآخر أمثال مروان محسن بجانب متابعة ملف الصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق في ميركاتو الصيف المقبل.

ومن المقرر أن يبحث الخطيب كذلك مع اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو ترتيبات فريق الكرة للفترة المقبلة التى يتوقف فيها النشاط الرياضى فى العالم جراء وباء كورونا.

من ناحية أخرى مازال الجهاز الفنى للأهى يؤجل فكرة التعاقد مع مهاجم أو ظهير أيمن خلال ميركاتو الصيف المقبل، حيث يُفضل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق تدعيم مراكز أخرى قبل تدعيم مركزى الهجوم والظهير الأيمن.

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وشهدت الفترة الماضية ترشيحات وأنباء كثيرة حول ضم ظهير أيمن للأهلى بعد رفض أحمد فتحى التجديد للأحمر ورحيله بنهاية الموسم الحالى لنادى بيراميدز، كما تحدث البعض عن إمكانية ضم مهاجم أجنبى أو محلى للفريق الأحمر.

رينيه فايلر يرى أن هناك مراكز أخرى تحتاج تدعيم فى الفريق بشكل أهم وأجدر من مركزى الهجوم والظهير الأيمن، يأتى فى مقدمتها المركز رقم 10 أى صانع الألعاب، وكذلك "جناح" ثم مدافع، وبعد ذلك يرى المدرب السويسرى إمكانية تدعيم مركزى الهجوم والدفاع بلاعبين محليين لأنه من الصعب التعاقد مع أجانب فى هذين المركزين بسبب اكتمال قائمة الأجانب فى الفريق.

وحدد فايلر لأدارة الأهلى أولويات تعاقداته خلال كيركاتو الصيف المقبل، ويرغب المدرب السويسرى أن تدعيم مراكز صانع الألعاب والجناح والدفاع يأتى فى مقدمة الصفقات التى يرغب فى إتمامها ثم يأتى بعد ذلك تدعيم الهجوم والظهير الأيمن.