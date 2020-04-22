شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يؤجل مناقشة تخفيض رواتب اللاعبين انتظاراً لقرار الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل مسئولو إنبى تأجيل مناقشة تخفيض رواتب اللاعبين هذا الموسم، خاصة فيما يتعلق بنسبة المُشاركة، انتظارا لقرار اتحاد الكرة بشأن هذا الموسم وإعادة النشاط الكروى من عدمه، بعد تجميد النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مسئولو إنبى أنه لا يوجد قرار حتى اللحظة الجارية بشأن تخفيض رواتب اللاعبين، حيث سيتم تحديد القرار النهائى فى تلك المسألة حين وجود قراراً بشأن الموسم الجارى.

فيما طلب حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى من اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عدم تطبيق تقليص عدد الأجانب فى الدورى المصرى بالموسم المقبل، مشيراً إلى أن هناك لاعبين أجانب عقودهم مستمرة مع أنديتها حتى 3 سنوات مقبلة، فكيف يستغنى عنهم دون خسائر، ومن يتحمل باقى عقد اللاعب؟.

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وأكد حلمى طولان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأندية تحتاج إلى فترة زمنية لتوفيق الأوضاع تصل إلى عامين فى حين وبشكل غريب يصر اتحاد الكرة على تطبيق هذا البند، مشيراً إلى أن تقليص عدد الأجانب ليس فى صالح الكرة المصرية.

واستغرب المدير الفنى لفريق إنبى، من تطبيق ما يحدث فى الدوريات الأوروبية من خلال ضغط المباريات فقط، مؤكداً أن هذه الدوريات مفتوحة لضم أجانب فى الأندية، بالإضافة إلى الدورى السعودى الذى يسمح بضم 8 أجانب فى الفريق ما جعل الدورى قويا وممتعا.

وعن انضمام صالح جمعة لإنبي علق حلمي طولان قائلاً "صالح جمعة لاعب كبير للغاية وأي فريق في الدوري المصري الممتاز يتمني ضمه، لكنه لم يعرض على النادى للحصول على خدماته".

وعن رحيل ثنائى الفريق البترولى أسامة جلال ومحمود جاد، قال طولان: "لم تصل إلى النادى أى عروض رسمية وكله كلام سماسرة"، مشدداً أنه يتمسك باستمرار هذا الثنائى مع الفريق خاصة أن عقديهما ممتدان.